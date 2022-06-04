«Своїх не кидають»: гори рашистських тіл під палючим сонцем знайшли українські воїни

Там, де понад два місяці тому йшли бої, продовжують розкладатися тіла окупантів, які жодним чином не цікавлять своїх побратимів. Про це повідомили бійці добровольчого батальйону «Фрайкор», опублікувавши фото мертвих орків, вірніше того, що від них лишилось.

«Без жодних гуманітарних запитів зі сторони рф, щоб забрати тіла своїх громадян, російські військові поповнюють ряди зниклих безвісти, — кажуть фрайкорівці. — У кращому випадку їх родичі запишуть відеозвернення, щоб повернули тіло, замість того, аби особисто приїхати його забрати, в гіршому — вони просто будуть мовчати й очікувати на виплати за загиблого сина чи чоловіка, щоб погасити кредит чи купити нарешті собі пральну машину, адже з України її не вдалося вивезти».

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