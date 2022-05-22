У Золочівському районі Харківської області, де нещодавно йшли бої з росіянами, знайшли поховання солдатів армії рф. Про це повідомляє начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, до поліції надійшли повідомлення про знайдені могили на різних вулицях. Там не було жодних знаків, лише саморобні хрести.

«Нам довелося викопати ці могили — для встановлення осіб та їх передачі відповідно до міжнародних процедур. Росіяни не зацікавлені забирати вбитих. Усього було знайдено 6 трупів, у форменому одязі ЗС РФ, один з них — підполковник Герасимов В.С.», — повідомив Болвінов.

Виявилося, що тіла окупантів поховали місцеві, бо це «по-православному».

Читачі сторінки з обуренням відгукуються про дії росіян.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Київській області, де після відступу російських військ було знайдено масові поховання вбитих мирних жителів, знайшли ще одну могилу під Макаровим.

481

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter