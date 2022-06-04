Весілля поки не буде: Юлія Мендель вийшла заміж
Колишня прес-секретар президента України Володимира Зеленського, журналіст і письменниця Юлія Мендель вийшла заміж.
Про це повідомляється в Instagram ЖВЛ.
Обранцем Юлії, про якого вперше стало відомо у лютому 2022 року, став український економіст, колишній перший заступник міністра економіки України (2019−2020) Павло Кухта.
Павло зробив Юлі пропозицію одразу після того, як почалася війна, і він вирішив піти на фронт.
У сторіз акаунта Мендель поділилася щасливим знімком із обручками.
Також у себе в соцмережі Юля розмістила фото із молодим чоловіком.
«Хтось сказав, що четверте число — на щастя. Святкуватимемо після настання миру. Але кохання важливе щохвилини», — підписала вона знімок.
На розпис Юлія та Павло особливо не вбиралися — прийшли у джинсах і футболках.
Нагадаємо, у вересні 2021 року Мендель відзначила своє 35-річчя.
Фото instagram.com/iuliia_mendel/362
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