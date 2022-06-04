Весілля поки не буде: Юлія Мендель вийшла заміж

Колишня прес-секретар президента України Володимира Зеленського, журналіст і письменниця Юлія Мендель вийшла заміж.

Про це повідомляється в Instagram ЖВЛ.

Обранцем Юлії, про якого вперше стало відомо у лютому 2022 року, став український економіст, колишній перший заступник міністра економіки України (2019−2020) Павло Кухта.

Павло зробив Юлі пропозицію одразу після того, як почалася війна, і він вирішив піти на фронт.

У сторіз акаунта Мендель поділилася щасливим знімком із обручками.

Також у себе в соцмережі Юля розмістила фото із молодим чоловіком.

«Хтось сказав, що четверте число — на щастя. Святкуватимемо після настання миру. Але кохання важливе щохвилини», — підписала вона знімок.

На розпис Юлія та Павло особливо не вбиралися — прийшли у джинсах і футболках.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Мендель відзначила своє 35-річчя.

Фото instagram.com/iuliia_mendel/

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