Ароматна зелена олія: смачно та просто

Олія із зеленню та свіжим хлібом — справжня смакота. Для її приготування можна використовувати кріп, петрушку, базилік, кінзу, руколу.

Кулінар із Кривого Рогу Елла Іванова пропонує приготувати олію із зеленою цибулею.

— Думаю, цей рецепт вам сподобається, — каже Елла Іванова. — Він досить простий у виконанні. На основі цієї ароматної яскравої олії можна приготувати домашній майонез.

Ароматна зелена олія

50 г зеленої цибулі

100−150 г рослинної олії

Сіль (на смак)

Цибулю добре промиваємо і просушуємо паперовими рушниками.

Беремо тільки зелену частину і ріжемо (не дрібно).

Олію нагріваємо до 85−90 градусів.

З'єднуємо цибулю та масло. Збиваємо за допомогою блендера. Додаємо трохи солі.

Проціджуємо. Переливаємо в чисту баночку. І зберігаємо у холодильнику (до тижня).

Смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом паштету з яєць, цибулі та волоських горіхів.

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