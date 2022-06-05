Деяким українцям спишуть заборгованість за кредитами на нерухомість та автомобілі: кого це стосується

Поряд з тим, що до Верховної Ради надійшов новий законопроект, який має врегулювати державну політику у сфері відшкодування майнових та нематеріальних втрат, спричинених діями російських військових, буде підготовлено ще один проект закону, покликаний захистити людей, які втратили майно під час війни.

Як повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, узгоджено розробку законопроекту про списання заборгованості зі споживчих кредитів на придбання рухомого та нерухомого майна, яке було знищено під час військових дій.

«Законопроект внесемо до ВРУ протягом наступного тижня. Людина не повинна виплачувати борг за неіснуючий об'єкт», — додав він.

Раніше НБУ рекомендував фінансовим установам пропонувати своїм клієнтам-споживачам реструктуризацію заборгованості за споживчим кредитом або кредитні канікули. І нагадував, що, зокрема, у період дії воєнного стану та у 30-денний термін після дня його припинення чи скасування споживач за договором про споживчий кредит не нестиме відповідальності перед кредитодавцем у разі прострочення виконання своїх зобов'язань.

Фото зі сторінки Генштаба ЗСУ у соцмережах

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