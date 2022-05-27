Розмір моральної шкоди визначатиме суд: як будуть відшкодовувати збитки, завдані під час війни

Нещодавно до ВРУ надійшов новий законопроєкт, який має врегулювати державну політику у сфері відшкодування майнових та нематеріальних втрат, спричинених діями російських військових (нагадаємо, в Україні розширили перелік осіб, які мають право на компенсацію за пошкоджене окупантами майно). Як громадяни та бізнес зможуть отримати компенсації, чому для цього необхідно створити реєстр потерпілих та спеціальний фонд, пояснив юрист практики захисту бізнесу Артур Лозіцький.

— Запропонований депутатами документ вперше надає визначення потерпілому, майновій шкоді (збиткам) у контексті знищення або пошкодженням майна, — каже Артур Лозіцький. — Крім того, пропонують створити реєстр потерпілих внаслідок війни, а також утворення нового органу, який матиме назву Фонд відшкодування шкоди, завданої потерпілому внаслідок збройної агресії російської федерації. Жоден із попередніх законопроєктів не передбачав створення відокремленого та самостійного органу з подібними функціями.

— Як саме планують відшкодовувати збитки?

— Законопроєкт розділяє види відшкодування, які умовно можна згрупувати за такими категоріями: майно (майно громадян та бізнесу), немайнові компенсації (здоров'я, смерть, моральна шкода). Крім того, відшкодування планують виплачувати людям, які вимушені були покинути свої домівки (тобто внутрішньо переміщеним особам). Йдеться про компенсацію вартості проїзду до місця перебування і назад, а також про витрати на наймання житла та комунальних послуг.

Щодо пошкодженого чи зруйнованого майна, то законопроєкт передбачає механізм отримання відшкодування підприємствами та ФОПами. Збитки через війну будуть розраховувати з урахуванням: вартості втраченого, знищеного чи пошкодженого майна, упущеної вигоди, втрат від неоплачених товарів, робіт та послуг, наданих та спожитих на тимчасово окупованих територіях.

Важливим аспектом цього законопроєкту є відшкодування за завдану моральну шкоду. Її розмір розраховується з урахуванням: моральних переживань у зв’язку з погіршенням здоров’я, порушень права власності, порушень нормальних життєвих зв’язків, порушення стосунків з оточенням чи інших негативних наслідків. Розмір моральної шкоди визначатиме суд.

— Хто контролюватиме виплати?

— Новостворений орган — Фонд відшкодування шкоди, завданої потерпілому внаслідок збройної агресії рф. До його повноважень належатиме стежити за коштами, наданими Україні на підставі міжнародних договорів (коштом арештованих активів), а також нарахування виплат (відшкодування). Крім того, фонд контролюватиме цільове використання коштів.

Кошти фонду не включатимуть до складу Державного бюджету України. Керівними органами фонду буде правління та виконавча дирекція. У разі ухвалення законопроєкту такий механізм виплат зможе задовольнити справедливі вимоги заявників щодо отримання компенсацій за пошкоджене або втрачене майно.

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