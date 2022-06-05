На Херсонщині окупанти «віджимають» бізнес в українців

Окупаційна влада на Херсонщині «віджимає» приватний бізнес у місцевих підприємців. Про це повідомляє Служба безпеки України у Telegram.

«Загарбники хочуть привласнити регіональні АЗС, щоб на них продавати завезене з Криму пальне. Про це свідчить перехоплена СБУ розмова між „гауляйтером“ Генічеська Геннадієм Сиваком і так званим радником „голови“ Криму Рустемом Німетуллаєвим», — йдеться в повідомленні.

«Если можно будет работать через заправки брошенные, сегодня же никто туда бензин не возит? Нет! Ну, по законам „спецоперации“ можно пользоваться ими. Мы завозим, сливаем и продаем», — пропонує Німетуллаєв.

Генічеський «гауляйтер» охоче погоджується з пропозицією, але переймається щоб «бабло из-под носа не увели…», бо не хоче залишитись без додаткового «заробітку».

«Ну, надо же персонал… Ты же понимаешь в чем проблема?! Лавандос, как? То есть, мне нужно организовать инкассацию, аудит, чтобы они ничего не перли…» — каже колаборант.

Як писали «ФАКТИ», Херсонщина, що межує з тимчасово окупованим Кримом, виявилася найбільш незахищеною і була захоплена в перші дні вторгнення. Зокрема, й тому, що в області так і не створили повноцінний підрозділ територіальної оборони. Процес саботували проросійські місцеві депутати, зокрема, з орбіти Володимира Сальдо.

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