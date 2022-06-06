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Володимир Остапчук зворушливо привітав доньку з днем народження та поскаржився на колишню дружину

13:15 6 червня 2022
Володимир Остапчук

Телеведучий Володимир Остапчук, який після розлучення з дружиною в судах встановлював порядок спілкування з дітьми, зворушливо привітав з днем народження доньку Емілію. Дівчинці виповнилося дев'ять років. З мамою та молодшим братом Еваном на початку російського вторгнення в Україну вона виїхала до Канади. Остапчук опублікував фото з донькою та ніжно звернувся до неї в Інстаграм.

«Емілія, сонечко моє, сьогодні тобі вже 9! Я пишу тобі це повідомлення, тому що знаю — ти колись його обов'язково прочитаєш. Дякую, що одного разу з'явилася в моєму житті і перевернула його повністю! Дякую, що обрала мене своїм батьком і дала можливість відкрити нові грані любові. Будь такою ж принцесою та янголятком, як ти завжди була. І вибуховим святом, і світлячком уночі», — написав Остапчук.

Володимир розповів, що після від'їзду не спілкувався з дітьми. Нібито колишня дружина не відповідає на його дзвінки та повідомлення. За останні три місяці він жодного разу не чув і не бачив сина та дочку.

«Я знаю, що ти чекала на моє особисте привітання чи дзвінок сьогодні. Але ти вже доросла і знаєш — у мене немає такої можливості, вибач, мама не дозволяє ні привітати, ні навіть тобі додзвонитися, хоча я намагаюся з тобою поговорити щовечора… Головне, що ви з братиком зараз у безпеці, хоч і за тисячі кілометрів від дому. Ми обов'язково все надолужимо! Наразі головне — щоб ми швидше перемогли, а потім — ти повернешся до мирного Києва і я міцно-міцно тебе обійму… Твій Усіпака, тато», — написав Володимир.

В інтерв'ю «ФАКТАМ» Остапчук розповів, чому став добровольцем та як повернувся до роботи у Києві.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

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