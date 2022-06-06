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Спорт

Ірландія — Україна: де дивитися онлайн матч «жовто-синіх» у Лізі націй

14:25 6 червня 2022
Ірландія – Україна: де дивитися онлайн матч «жовто-синіх» у Лізі націй

У середу, 8 червня, збірна України, яка після мінімальної поразки від Уельсу (0:1) не змогла вийти до фінальної частини ЧС-2022, проведе перший поєдинок у рамках Ліги націй-2022/2023.

Підопічні Олександра Петракова зіграють у Дубліні на «Авіві Стедіум» проти збірної Ірландії (арбітр — Філіп Глова зі Словаччини). Раніше суперники між собою не зустрічалися ані в офіційних, ані в товариських матчах, тому «хлопці в зеленому» (The Boys in Green) стануть 72-м суперником «жовто-синіх» за часів незалежності України.

Якщо для нашої команди майбутній поєдинок стане стартовим у нинішньому розіграші Ліги націй, то підопічні Стівена Кенні вже зіграли один матч, сенсаційно програвши на виїзді Вірменії — 0:1 (Сперцян, 74).

Букмекери у звітній зустрічі віддають перевагу господарям. Наприклад, аналітики «Фаворит Спорт» пропонують поставити на перемогу Ірландії з коефіцієнтом 2,32, на «жовто-синіх» — 3,40, на нічию — 3,25.

У прямій трансляції матч Ірландія — Україна, починаючи з 21:45, покажуть телеканали «Індиго TV» та «Футбол 1».

Ліга націй. Дивізіон В. Група 1

8 червня (середа)

Ірландія — Україна 21:45 «Індиго TV», «Футбол 1»

Додамо, що після візиту до Дубліна наша команда проведе ще два номінально домашні матчі в польській Лодзі — 11 червня проти Вірменії та 14-го проти тієї ж Ірландії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України Ілля Забарний придбав дрон для ЗСУ.

Фото УАФ

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