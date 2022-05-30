Не хотів афішувати: футболіст збірної України купив дрон для ЗСУ

Футболіст «Динамо» та збірної України Ілля Забарний, який вирушив разом із національною командою на півфінальний матч плей-оф відбору ЧС-2022 із Шотландією, купив дрон для наших Збройних сил. Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив блогер Дмитро Поворознюк. При цьому 19-річний центральний захисник не хотів, щоб його шляхетний вчинок розголошували.

«Він не хотів говорити про це публічно, але я вважаю, що такі вчинки є прикладом для інших, і їх треба показувати, — розповів Дмитро Поворознюк. — Ілля написав сам. Одне речення: „Чим я можу допомогти?“ „Потрібен дрон пацанам під Херсон. Збираю кошти. Потрібно 50 тисяч гривень“. За одну хвилину вся сума була у мене на рахунку».

Нагадаємо, що у свої 19 років Ілля Забарний вже став у складі «Динамо» чемпіоном та володарем Кубка країни, а у футболці збірної України провів 18 матчів, дійшовши зокрема до чвертьфіналу Євро-2020.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Ярмоленко купив та відправив до рідного Чернігова швидку допомогу.

Фото uaf.ua, Instagram

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