35.13 / 36.20 37.24 / 38.65
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Не хотів афішувати: футболіст збірної України купив дрон для ЗСУ

19:20 30 травня 2022
Ілля Забарний

Футболіст «Динамо» та збірної України Ілля Забарний, який вирушив разом із національною командою на півфінальний матч плей-оф відбору ЧС-2022 із Шотландією, купив дрон для наших Збройних сил. Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив блогер Дмитро Поворознюк. При цьому 19-річний центральний захисник не хотів, щоб його шляхетний вчинок розголошували.

«Він не хотів говорити про це публічно, але я вважаю, що такі вчинки є прикладом для інших, і їх треба показувати, — розповів Дмитро Поворознюк. — Ілля написав сам. Одне речення: „Чим я можу допомогти?“ „Потрібен дрон пацанам під Херсон. Збираю кошти. Потрібно 50 тисяч гривень“. За одну хвилину вся сума була у мене на рахунку».

Нагадаємо, що у свої 19 років Ілля Забарний вже став у складі «Динамо» чемпіоном та володарем Кубка країни, а у футболці збірної України провів 18 матчів, дійшовши зокрема до чвертьфіналу Євро-2020.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Ярмоленко купив та відправив до рідного Чернігова швидку допомогу.

Фото uaf.ua, Instagram

91

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Катерина Тихонова

«Вампірські процедури» за шалені гроші для доньки путіна: що дізналися німецькі ЗМІ

Полийте цим огірки, перець та томати у холодну погоду, і врожай буде просто величезним (відео)

Полийте цим огірки, перець та томати у холодну погоду, і врожай буде просто величезним (відео)

Сіль

Сіль насправді є: у РНБО назвали справжню причину дефіциту

Томати

Чайна ложка цього засобу замінить 3 вантажівки гною та всі добрива на городі: обов'язково додайте його до ґрунту (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.