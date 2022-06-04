Чемпіони Європи вп'яте поспіль не змогли здолати німецьку машину (відео)

Поки збірні Уельсу та України готуються до фінальної дуелі за путівку на чемпіонат світу, ще 14 команд провели стартові поєдинки в Лізі націй, у якій напередодні Франція сенсаційно програла Данії, а Бельгія була розгромлена вдома Нідерландами.

Дивізіон А

Група 3

Італія — Німеччина — 1:1 (Пеллегріні, 71 — Кімміх, 73).

На стадіоні «Ренато Далл'Ара» у Болоньї зійшлися збірні, які спільними зусиллями вісім (!) разів вигравали чемпіонати світу (по чотири тріумфи). Але якщо німці сподіваються здобути п'ятий трофей на ЧС-2022 у Катарі, то чинні чемпіони Євро-2020 італійці сенсаційно пролетіли повз світову першість (вдруге поспіль!).

Цього разу суперники всьоме в історії зіграли внічию (за 11 перемог піренейців та 5 успіхів бундестім.) При цьому Італія не змогла здолати Німеччину у п'ятому поєдинку поспіль. Востаннє Скуадра Адзурра святкувала успіх у протистоянні з німцями ще 10 років тому — у півфіналі Євро-2012 (2:1).

Угорщина — Англія — 1:0 (Собослай, 66, з пенальті).

Дивізіон В

Група 1

Вірменія — Ірландія — 1:0 (Сперцян, 74).

В «українській» групі відбулася сенсація — перший суперник команди Олександра Петракова — Ірландія — капітулював перед новачком другого за силою дивізіону — збірною Вірменії, яка до цього виграла лише один з 11 останніх матчів.

Група 3

Фінляндія — Боснія та Герцеговина — 1:1 (Пуккі, 45+1, з пенальті — Превляк, 90+3).

Чорногорія — Румунія — 2:0 (Мугоша, 66, Вукчевич, 87).

Дивізіон С

Група 1

Литва — Люксембург — 0:2 (Сінаді, 44, 78).

Туреччина — Фарери — 4:0 (Ундер, 37, Давіршоглу, 47, Дурсун, 82, Демірал, 87).

У неділю, 5 червня, у стартових поєдинках 2-го туру Ліги націй зіграють: дивізіон А — група 3: Португалія — Швейцарія, Чехія — Іспанія; дивізіон В — група 4: Швеція — Норвегія, Сербія — Словенія; дивізіон С — група 2: Кіпр — Північна Ірландія, Косово — Греція; група 4: Гібралтар — Північна Македонія, Болгарія — Грузія; дивізіон D — група 2: Сан-Марино — Мальта,

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Іспанія на старті Ліги націй не змогла обіграти Португалію з Кріштіану Роналду.

Фото uefa.com

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