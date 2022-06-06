«Нав'язане „громадянство“ рф не буде проблемою після перемоги України»: експерт про видачу паспортів на окупованих територіях

Днями путін підписав документ під назвою «указ президента № 304 о внесении изменений в указ № 183 об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство российской федерации в упрощённом порядке». Тобто росія розпочала «прийом в своє громадянство» мешканців окупованих нею в березні цього року частин Херсонської та Запорізької областей. Відомий український економіст та кандидат юридичних наук Олексій Плотніков на порталі Асоціації реінтеграції Криму спробував розібратись, що відбувається.

«Вся суть «указу» в тому, що перелік, встановлений указом № 183 2019 року, розширюється, — відзначає Олексій Плотніков. - Раніше «спрощений порядок отримання російського громадянства» був заявленим для Донецької та Луганської областей, а тепер він стосується також Херсонської та Запорізької областей. Своєю чергою 183-й указ посилається на восьму частину 14-ї статті російського закону про громадянство, відповідно до якої «іноземні громадяни та особи без громадянства мають право звернутися з заявою про прийняття до громадянства російської федерації у спрощеному порядку… Якщо вказані особи та особи без громадянства належать до категорій іноземних громадян та осіб без громадянства, що визначені президентом російської федерації». Ця норма, що з’явилася в законі у 2018 році, дозволяє російському керівнику на власний розсуд визначати будь-яку категорію іноземців будь-де для спрощеного отримання російського громадянства. Спершу цей механізм «застосували» до українських громадян на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а тепер «поширили на нові окуповані території».

Діяльність ця — «паспортний експансіонізм» — почалася не вчора. Російський закон про громадянство 2002 року передбачив можливість надання громадянства росії у спрощеному порядку всім громадянам колишнього СРСР. Росія активно користувалася цією можливістю, пропагуючи та видаючи своє громадянство всім охочим, в тому числі в таких регіонах, як окупована нею частина Молдови, Абхазія, Південна Осетія, а також і Крим до 2014 року. Довгий час в Україні не робилося майже нічого для протидії такій «паспортній експансії». Хіба що за українським законодавством особи, які володіли одночасно українським і російським паспортом, вважалися виключно громадянами України, а не росії, оскільки Конституція України прямо забороняє подвійне громадянство. Процес радикально пришвидшився у лютому 2014 року, коли до Криму примчалася ціла делегація російських парламентарів, що пропагували отримання російських паспортів, натякаючи на подальший «референдум» щодо статусу Криму". Це відбувалося тоді, коли сама росія визнавала Крим українським". Звичайно, після так званого «референдуму» та встановлення російського контролю, одним із першочергових завдань держави-агресора стало «формальне закріплення» за собою населення окупованої території".

В міжнародному праві, за словами Олексія Плотнікова, є спосіб набуття громадянства, що зветься «трансфертом».

«Він передбачає автоматичне набуття громадянства всіма мешканцями певної території в разі зміни її правового статусу. Найбільш близький для нас приклад тут — автоматичне набуття громадянства України практично всіма мешканцями колишньої Української РСР після проголошення незалежності нашої держави. В принципі, трансферт може застосовуватися і при передачі частини території однієї держави іншій. Проблема з «кримським трансфертом» в тому, що самого по собі факту зміни правового статусу території не було. Крим не став «частиною росії», а залишається територією України, його статус не «російський», а окупований. Так само окупованими росією є частини Донецької і Луганської областей, де «видача російського громадянства у спрощеному порядку» почалася у 2019 році, та частини Запорізької і Херсонської областей, де вона почалася у 2022 році. Різниця з Кримом полягає у «правовій підставі» набуття «громадянства». В Криму — це нібито фейковий «трансферт», за яким нібито «громадянство особа набуває автоматично, якщо не заявить про відмову від нього». На інших окупованих територіях України фейкового «трансферту» не відбувається. Формально нібито відбувається «добровільний вступ до громадянства росії осіб» нібито «за їхнім власним бажанням». Це більше нагадує російську «паспортизацію» в окупованих частинах Молдови та Грузії, а також в Криму до 2014 року, ніж в окупованому Криму в 2014 році та пізніше. Однак, дещо спільне в російській «паспортизації» окупованого Криму та окупованого українського материкового півдня все ж спостерігається. По-перше, в обох випадках це робиться на територіях, контролю над якими рф не приховує. В окупованих частинах Донецької та Луганської областей «надання громадянства» відбувається, як правило, особам, що вже мають «паспорти» так званих терористичних «народних республік». В АР Крим та в окупованих південних областях «надання», тобто нав’язування, громадянства відбувається «безпосередньо» громадянам України, і здійснюють його безпосередньо окупаційні російські «адміністрації». По-друге, як сказав злочинний «постійний представник Криму при президенті росії» Георгій Мурадов, «видача російських паспортів жителям Херсонської та Запорізької областей проводитиметься за сприяння Криму та з урахуванням досвіду, отриманого регіоном у 2014 році».

За словами українського експерта, навряд чи всі громадяни України з окупованих частин Херсонської та Запорізької областей, що візьмуть російський паспорт, заплямують себе активним колабораціонізмом. Для багатьох отримання паспорту окупанта стане частиною стратегії виживання на окупованій території до моменту її звільнення.

«Непросто сказати, який вибір буде раціональнішим для мешканців окупованих територій, — ризик опинитися без роботи, медичного обслуговування та потрапити до катівні, чи ризик стати гарматним м’ясом. Вочевидь, кожний випадок залежатиме від індивідуальних обставин. Однак в будь-якому випадку, нав’язане „громадянство“ не стане основною проблемою для мешканців окупованих територій після перемоги України, адже відповідальність за це нестиме перш за все держава-окупант. Юридичні підстави для визнання нікчемними будь-яких фактів, пов’язаних з нав’язуванням російського громадянства в Запорізькій та Херсонській областях, є, так само як і підстави для притягнення за ці діяння росії до міжнародно-правової відповідальності, а окремих осіб — до індивідуальної кримінальної відповідальності. Практичне засудження як держави-агресора, так і її агентів стане можливим після перемоги України та деокупації всіх південних українських регіонів — сподіваємося, скорої».

Раніше в офісі Зеленського російський паспорт порівняли з квитком до концтабору.

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