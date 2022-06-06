У Києві з'явився «бензин без черги»: експерт пояснив, чи варто поспішати купувати його

Ситуація з паливом в Україні, яку коментували навіть тарологи, почала покращуватись. Черги на заправках, як і раніше, є, але бензин реально купити по 50−52 гривні за літр, дизпаливо — по 55−58 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані мереж АЗС.

Зокрема бензин можна купити на київських заправках мережі WOG. Крім того, продають паливо на кількох АЗС мережі ОККО. Є бензин і в мережі KLO, а також на Shell, Socar та заправках групи «Приват».

Водночас, видання зазначає, що, на думку директора «Консалтингової групи А-95» Сергія Куюна, «бензин без черги» продають в основному немережеві заправки.

«Я б не рекомендував купувати бензин на заправках „no name“. По-перше, ціна. По-друге, висока ймовірність фальсифікату», — сказав він, зазначивши, що черги поступово зникають і на мережевих АЗС.

Втім, за словами експерта, говорити про те, що дефіцит повністю подоланий, поки що не доводиться.

«Пожвавлення є, але криза ще далеко не подолана», — сказав він.

Куюн зазначив, що мережі здебільшого працюють з корпоративними клієнтами та продають бензин по талонах, проте приватні клієнти також мають можливість його купити.

За його даними, вартість бензину А-95 у Києві сьогодні становить 50−52 гривні за літр, а дизельного палива — 55−58 гривень.

Також Куюн зазначив, що ситуація по Україні неоднорідна. Паливо є в західних регіонах, а на сході деяких районах бензину немає зовсім.

Додатковою проблемою у вирішенні паливної кризи є дефіцит у країнах Європи та неготовність до того, щоб збільшити постачання в Україну.

Проте, за його словами, ситуація покращується і компанії налагоджують логістику постачання.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів вирішив централізовано закупити нафтопродукти за кордоном, направивши їх на першочергові потреби держави та на збільшення державного резерву. При цьому замовником виступатиме «Укрзалізниця», а реалізацією отриманого палива займеться приватна мережа АЗС, яку Україна націоналізувала після вторгнення росії.

Тим часом, на тимчасово окупованій ворогом території Херсонської області окупанти вже хочуть привласнити регіональні АЗС, щоб на них продавати завезене з Криму пальне.

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