У Камбіні вирішили, як подолати паливну кризу та де знайти бензин для більшості водіїв

Кабінет Міністрів вирішив закупити нафтопродукти за кордоном, направивши їх на першочергові потреби держави та на збільшення державного резерву.

При цьому замовником виступатиме «Укрзалізниця», повідомив у своєму обліковому записі в соціальній мережі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«У зв'язку з дефіцитом нафтопродуктів на внутрішньому ринку прийнято проект постанови щодо здійснення їх публічних закупівель в умовах воєнного стану», — поінформував глава уряду.

Зокрема, документом передбачається, що АТ «Укрзалізниця», виступаючи у ролі замовника, здійснюватиме закупівлю нафтопродуктів за зовнішньоекономічними договорами.

Чому саме такий спосіб дозволить знайти рішення для багатьох проблем із паливом, глава уряду не пояснив.

«Закуплені нафтопродукти будуть спрямовані на першочергові потреби держави та на збільшення державного резерву», — додав він.

Нагадаємо, що мережі АЗС 19 травня різко підняли ціни на бензин і дизельне паливо після публікації постанови Кабміну про скасування державного регулювання. Ціни на бензин злетіли 51−52 гривні за літр, на дизпаливо до 57−58 гривень. Водночас, заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма повідомив, що дефіцит бензину та дизельного палива в Україні незабаром ліквідують. Крім того, буде створено окремий стратегічний запас, який неможливо буде розбомбити. Як швидко буде реалізовано ці плани, покаже час, адже зараз і на європейському ринку існує дефіцит бензину А-95.

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