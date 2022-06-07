«путін забрав у нас майбутнє»: футболістка збірної росії вразила правдою про війну
Надія Карпова, футболістка іспанського «Еспаньола» та один із лідерів жіночої збірної Росії, яку відсторонили разом із чоловічою командою від усіх змагань під егідою ФІФА, чи не першою серед співвітчизників-спортсменів відкрито засудила вторгнення Росії в Україну.
«Російська пропаганда намагається переконати росіян, що ми особлива нація та весь світ проти нас та нашої «унікальної місії», — цитує Надію Карпову «Бі-бі-сі». — Про яку унікальну місію ви говорите? Я не вважаю росіян особливими. У той же час мені не соромно бути російською, тому що росія — це не уряд і не володимир путін.
путін забрав у нас все, забрав наше майбутнє. При цьому він зробив це за нашою мовчазною згодою. Уряд не зіштовхувався з сильним опором. Більшість людей просто заплющували очі на несправедливість, вважаючи, що це не їхня справа.
Ці люди, які виправдовують війну, є заручниками пропаганди. Мені їх шкода, і я вважаю, що ми маємо зробити все, щоб звільнити їх від неї".
Також росіянка розповіла, як у неї складаються в «Еспаньолі» стосунки з одноклубницею, футболісткою збірної України Тамілою Хіміч, яка народилася на Чернігівщині.
«Коли я вперше зустрілася з Тамілою Хіміч, вона дивилася на мене з побоюванням. Начебто сумнівалася, чи не „провоєнна“ я і чи не вважаю українців ворогами, — продовжила 27-річна спортсменка, яка виступає за збірну Росії з 2016 року . — Я хотіла плакати. Я думала про її сім'ю та друзів, чи все у них гаразд. Це було страшне почуття, коли розумієш, що вона може втратити рідних. Я просто переповнена емоціями. Я все ще не можу іноді повірити в реальність того, що відбувається».
Висловила Надія Карпова (до речі, футболістка не приховує, що вона лесбіянка і живе в Іспанії з дівчиною) надію й на те, що її приклад наслідують й інші російські спортсмени і почнуть говорити правду про війну в Україні.
«Я хочу, щоб все більше і більше росіян, у тому числі й російських спортсменів, висловлювалися, щоб інші люди, які виступають проти війни, знали, що вони не меншість, — підсумувала уродженка Ярославля. — Ти більше не можеш вдавати, що нічого не відбувається. Час мовчання має скінчитися. Правителі колись підуть, вони всі старі. Коли це станеться, ми ще будемо живі і маємо бути готовими у всьому розібратися. Я сподіваюся, що це станеться незабаром».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колеги з футбольного цеху розмазали «адвоката» російських спортсменів Віктора Леоненка.
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