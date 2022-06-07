«Він має там бути»: Alyosha у сльозах розповіла про рішення чоловіка вступити до ЗСУ

Українська співачка Alyosha, яка через війну виїхала з трьома дітьми до США, взяла участь у благодійному концерті у Нью-Йорку на підтримку своєї країни. На сцену вийшли світові та українські знаменитості.

Під час акції збирали кошти для реабілітаційного центру, де проходять лікування постраждалі від російського вторгнення українці.

За лаштунками Alyosha зізналася, що дуже переживає за чоловіка Тараса Тополю і хотіла бути разом із ним. Але розуміє та приймає його вибір. Каже, якби не діти, то не виїжджала з України.

Як йдеться в сюжеті ТСН, соліст гурту «Антитіла» Тарас Тополя також міг полетіти на концерт у США. Але вирішив не відриватися від служби. Він привітав глядачів онлайн. Під час звернення Тараса Альоша не змогла стримати сліз.

«На його місці я б теж не приїхала. І якби не діти, я б теж там була. Я так вважаю, він повинен там бути. Я хочу, щоб він приїхав. Але я хочу, щоб він приїхав із перемогою», — прокоментувала співачка.

Нагадаємо, ведучою проекту стала Марічка Падалко. Також в акції взяла участь Лілія Подкопаєва, яка живе в США.

Вона розповіла, як ставиться до мовчазної позиції своєї куми Ані Лорак.

Раніше Тарас Тополя опублікував зворушливе фото з дружиною і освідчився їй.

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