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«Люблю, як і десять років тому»: Тарас Тополя зворушливо зізнався в почуттях дружині

14:18 31 травня 2022
Тарас Тополя

Лідер гурту «Антитела» Тарас Тополя, який у лавах ЗСУ захищає країну від російських окупантів, зворушливо освідчився своїй дружині співачці Alyosha (Олена). Вони не бачилися від початку вторгнення. Тарас із перших днів війни взяв до рук зброю і став в оборону Києва, а Альона з їхніми двома синами та донькою поїхала до США. На 97-й день війни Тарас поділився романтичним фото з дружиною і зворушливо освідчився їй.

«Не Київ.
Ранок — дев'яносто сьоме.
Настрій — як і десять років тому люблю.
Місяць — не до романтики, але.

Facebook нагадав фото з коханою @alyoshasinger шестирічною давністю.

У скрутні часи найкраще тримає відчуття, що тебе люблять, чекають, моляться.
Банальне «як ти?» працює.
Констатую.

Слава ЗСУ!
Слава Україні!" - написав Тарас.

Під час війни Тарас Тополя та Ед Ширан випустили спільний кліп 2Step, у якому розповіли зворушливу історію кохання.

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