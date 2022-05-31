«Люблю, як і десять років тому»: Тарас Тополя зворушливо зізнався в почуттях дружині
Лідер гурту «Антитела» Тарас Тополя, який у лавах ЗСУ захищає країну від російських окупантів, зворушливо освідчився своїй дружині співачці Alyosha (Олена). Вони не бачилися від початку вторгнення. Тарас із перших днів війни взяв до рук зброю і став в оборону Києва, а Альона з їхніми двома синами та донькою поїхала до США. На 97-й день війни Тарас поділився романтичним фото з дружиною і зворушливо освідчився їй.
«Не Київ.
Ранок — дев'яносто сьоме.
Настрій — як і десять років тому люблю.
Місяць — не до романтики, але.
Facebook нагадав фото з коханою @alyoshasinger шестирічною давністю.
У скрутні часи найкраще тримає відчуття, що тебе люблять, чекають, моляться.
Банальне «як ти?» працює.
Констатую.
Слава ЗСУ!
Слава Україні!" - написав Тарас.
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