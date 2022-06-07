На Слов'янському та Сєверодонецькому напрямках зараз найбільше гаряче, на Бахмутському ворога відкинуто, — Генштаб

На Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював підрозділи наших військ та цивільну інфраструктуру із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лисичанськ, Борівське та Метьолкіно, а на Бахмутському ЗСУ успішно стримують штурмові дії противника в районі населеного пункту Комишуваха.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ та додали, що безуспішними виявилися й спроби ворога здійснювати штурмові дії у напрямку Світлодарська та Вуглегірської ТЕС.

Біля Нагірного наші захисники завдали вогневого ураження підрозділам окупантів. Після невдалої спроби штурму, ворог відійшов на позиції, що займав раніше.

На Слов’янському напрямку рашисти зосередилися на підготовці військ до наступу на місто Слов’янськ. Обстрілювали райони населених пунктів Велика Комишуваха, Долина, Курулька, Грушуваха, Червона Поляна та Шнурки.

На Сіверському напрямку ворог протягом обстріляв населені пункти Сеньківка Чернігівська області, Сопич, Константинівка, Старі Вирки та Велика Писарівка Сумської області.

«Інтенсивність застосування ворожої авіації, завдяки вдалим діям нашої протиповітряної оборони, знижена. Зусилля зосереджуються на підтримці дій наземного угруповання і завданні ракетних ударів по об’єктах інфраструктури в глибині території України», — додали у Генштабі.

Раніше у Генштабі повідомляли, що білорусь планує збільшити чисельність збройних сил на українському напрямку до 80 тисяч осіб і що комплектування військових частин здійснюватиметься за рахунок технічних засобів, що перебувають на зберіганні.

Фото Генштаба ЗСУ

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