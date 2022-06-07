Лукашенко вирішив збільшити чисельність своєї армії та розконсервувати арсенали зі старою радянською зброєю, — Генштаб

Білорусь у рамках створення південного оперативного командування на українському напрямку планує збільшити чисельність збройних сил до 80 тисяч осіб. Комплектування військових частин планується здійснити за рахунок технічних засобів, що перебувають на зберіганні.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ та додали, що на Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з білоруської території.

На інших напрямках ситуація на 104-ту добу спротиву широкомасштабному російському вторгненню наступна:

На Харківському ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, прикордонних районів на північ від Харкова та стримуванні просування наших військ. Проводить дистанційне мінування місцевості у напрямку наступу наших військ на Рубіжне.

На Слов’янському противник зосереджує основні зусилля на продовженні наступу на напрямках населених пунктів Ізюм та Слов’янськ. Намагається просунутись у напрямку населених пунктів Довгеньке і Долина.

На Донецькому, окрім артилерійських обстрілів, рашисти завдають авіаударів із літаків та вертольотів. Основні зусилля агресор зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

На Лиманському ворог активних бойових дій не вів, завдав ракетного удару по населеному пункту Миколаївка за 4 км на схід від Слов’янська.

Бойові дії у Сєвєродонецьку тривають, українські воїни завдають противнику втрат.

На Бахмутському ЗСУ відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Нагірне, Берестове, Криничне, Роти.

На Південнобузькому українські гелікоптери завдали ударів по скупченнях ворожих сил на Херсонщині, а літаки — по складах боєприпасів на Миколаївщині. Противник втратив понад 20 осіб та до 10 одиниць військової техніки.

З метою відновлення втраченого положення ворог за підтримки артилерії та армійської авіації, здійснив наступальні дії в напрямку Лозове — Біла Криниця, успіху не мав.

«За добу, що минула, українські військові на Донецькому і Луганському напрямках відбили десять атак ворога, знищено один танк, три артилерійські системи, дві бойові броньовані машини, один автомобіль та два склади з боєприпасами. Підрозділи протиповітряної оборони збили два безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10», — додали у Генштабі.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський назвав ситуацію у Запорізькій області, де ворог захопив частину регіону та хоче окупувати обласний центр, загрозливою.

Фото Генштаба ЗСУ

119

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter