М'яч не на нашому полі: Зеленський про шанси України набути статусу кандидата в ЄС

Українські дипломати виконали всю необхідну роботу для того, щоб наша країна набула цього місяця статусу кандидата на членство в Європейському Союзі, і тепер остаточне рішення залежить від Брюсселя.

Про це у своєму вечірньому відеозверненні за підсумками 104-го дня війни заявив президент Володимир Зеленський.

«Як кажуть у таких випадках, м'яч на полі європейських структур» , — сказав він.

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Також глава Української держави додав, що й сам бере участь у комунікації з Європейським Союзом та з окремими країнами-членами ЄС із цього питання.

«Щодня я заслуховую звіти у тому числі про підготовку процедурних рішень у Європейському Союзі та команду Міністерства закордонних справ — наші дипломати та команда влади загалом — абсолютно всі працюють для того, щоб уже в червні з'явилося важливе історичне рішення, на яке ми чекаємо», — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент висловив думку про важливість збереження України у топі світової уваги.

«Чим більше буде сказано про Україну у світі, тим швидше ми зможемо закінчити війну та звільнити нашу землю» , — сказав він.

Фото Офісу президента України

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