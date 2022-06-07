Президент України Володимир Зеленський у своєму черговому відеозверненні приділив увагу роботі журналістів, які напередодні відзначали професійне свято.

«Це люди, які тримають інформаційний фронт і яким я вдячний за це від імені всіх нас, усіх українців. Щоб не зменшувалася увага до України, до нашої боротьби за свободу, кожен і кожна мають продовжувати говорити про те, що відбувається. Поширюйте, будь ласка, інформацію. Підтримуйте наші потреби. Звичайно, передусім це стосується журналістів. І сьогодні, до речі, я хочу побажати їм не замикатися на нашому внутрішньому українському контексті. Що більше буде сказано про Україну у світі, то швидше ми зможемо закінчити війну та звільнити нашу землю», — сказав він.

Президент зустрівся з представниками массмедіа та відповів на їхні запитання, зокрема, про те, що відбувається на фронті.

«Ситуацію на Сєвєродонецькому напрямі ми тримаємо. Ворога більше, вони потужніші, однак у нас є всі шанси боротися на цьому напрямі», — відзначив він та додав що у райцентрі залишилося 10−15% населення. Схожа ситуація і у Лисичанську.

Відповідаючи на запитання, чи не доцільніше відвести українські сили із Сєвєродонецька на кращі позиції, Зеленський підкреслив, що потім повернення на них може обернутися більшими втратами. Рішення щодо цього ухвалюватимуть залежно від розвитку ситуації.

Щодо ситуації у Запорізькій области, частина якої наразі окупована, то, за його словами, вона найзагрозливіша — ворог хоче захопити обласний центр.

«У мене як у президента держави, що воює, пріоритет лише один — це війна і як війну перетворити на мир, на нашу перемогу. Я задля цього роблю абсолютно все», — сказав Володимир Зеленський.

Голова держави відповів на запитання щодо перемовину з обміну полоненими, зокрема, українських воїнів з «Азовсталь» у Маріуполі, зазначивши, що цим займається Головне управління розвідки Міністерства оборони України: «Ми знаємо, про що з росіянами можна домовлятися, знаємо цю ціну. Ми знаємо, що не можна довіряти. ГУР має займатися цим питанням і дати результат».

Зеленський заявив, що розвідка виконала першу частину завдання щодо вивезення людей із заводу живими, друга частина — повернути їх живими додому. «Ця місія складається навіть не з двох цих кроків», — візначив він та додав, що полонених з «Азовсталі», які перебувають на території ОРДЛО, може бути більше, ніж 2,5 тисяч.

У той же час він не став коментувати заяви щодо організації публічного трибуналу, зауваживши, що росіяни постійно змінюють свої плани і що на цьому питанні багато людей роблять собі піар. Зеленський висловив переконання, що полонених не катують — російській стороні невигідно це робити, бо бійці — «публічні полонені», за станом яких стежить світова спільнота.

Він також розповів про стан справ з блокуванням українських портів, відзначивши, що Укаїна веде переговори з низкою країн та з Організацією Об’єднаних Націй, аби можна було безперешкодно вивезти зерно.

«Для нас важливо, що ми готові випускати зерно. Ми маємо зараз інформаційний наратив росії про те, що дефіцит харчових продуктів — через Україну, через те, що ми не вивозимо. Це є неправдою, і ви чудово про це знаєте», — зазначив Володимир Зеленський та додав, что країна-агресор намагається поширювати цю неправду у державах Африки, Азії та Європи, де може виникнути проблема дефіциту харчових продуктів.

«Нам потрібно, щоб був безпековий коридор для кораблів. Щоб флот тієї чи іншої держави забезпечив вивезення цього зерна. І ми говорили і з Британією, і з Туреччиною. Туреччина зараз знаходить формат, як надати нам гарантії», — сказав він та додав: «Дуже швидко можемо вивезти. Якщо зараз у нас 22−25 мільйонів тонн заблоковані, то восени може бути вже 75 мільйонів тонн. Що будемо робити? Тому без портів не зможемо».

Президент України наголосив, що найпотужнішою гарантією у цьому питанні залишається зброя, яка буде розміщена задля розблокування водних коридорів для вивезення зерна: «Ми над цим працюємо з конкретними державами щодо конкретних антикорабельних систем і потроху вже отримуємо — можу це констатувати. Я вважаю, що це найкраща гарантія».

Нагадаємо, що Володимир Зеленський підтримав ідею введення візового режиму з росією.

Фото Офісу президента України

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