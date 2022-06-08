ЗСУ успішно утримують Сєверодонецьк і відкинули ворога на одному з напрямків під містом, — Генштаб

З початком 105-ї доби героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню найбільш запекле збройне протистояння триває на Слов'янському і Сєверодонецькому напрямках. За минулу добу там було відбито 11 атак ворога, знищено 3 танки, 5 артилерійських систем, 2 бойові броньовані машини, 13 одиниць автомобільної техніки та три склади з боєприпасами противника. Своєю чергою підрозділи протиповітряної оборони збили два безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10», повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

На Сєвєродонецькому напрямку наші воїни успішно стримують штурм в обласному центрі, бойові дії тривають. Ворог також намагався просунутися на напрямку населеного пункту Устинівка, але українські захисники відкинули окупантів.

На Бахмутському напрямку ворог збільшив інтенсивність застосування оперативно-тактичної та армійської авіації. Зокрема, було завдано авіаударів вертольотами Ка-52 в районах населених пунктів Покровське, Відродження і Яковлівка, по Нью-Йорку — авіаційного удару, Кураховому — ракетного. Одночасно тривали обстріли позицій наших підрозділів із мінометів, ствольної артилерії та реактивних ситем залпового вогню в районах населених пунктів Покровське, Берестове, Золоте-4, Врубівка, Травневе, Яковлівка і Доломітне.

Однак в районі населеного пункту Нагірне, в результаті вогневого ураження, завданого українськими воїнами, ворог відійшов на раніше займані позиції.

Також безуспішно завершилася спроба розвідки боєм у напрямку населеного пункту Райгородок на Лиманському напрямку — там ворог також відійшов.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою сковування дій наших військ та недопущення перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки противник здійснював інтенсивний вогневий вплив по позиціях наших підрозділів в районах населених пунктів Піски, Нью-Йорк, Любомирівка, Авдіївка, Новобахмутівка, Новоселівка, Вугледар, Оріхів, Комишуваха, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Опитне.

Нагадаємо, на прес-конференції президент Зеленський прокоментував ситуацію на Сєвєродонецькому напрямі. За його словами, ворога там значно більше, ніж військових українських Сил оборони, однак у ЗСУ є «всі шанси боротися на цьому напрямі», хоча нині у місті залишилося 10−15% населення.

Фото Генштабу ЗСУ

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