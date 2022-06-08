Чемпіон світу на прізвисько Монстр знищив суперника в бою за три пояси: відео жорстокого нокауту та огляд поєдинку

На Saitama Super Arena в японській Сайтамі пройшов вечір боксу від промоутерської компанії Top Rank, головною подією якого став реванш між чемпіоном світу за версіями WBA та IBF у першій найлегшій вазі (до 53,5 кг) японцем Наої Іноуе (22 перемоги, 19 з них — нокаутом), котрий захистив свої пояси у поєдинку з Майклом Дасмарінасом, та володарем титулу WBC філіппінцем Ноніто Донейром (42 перемоги, 28 з них — нокаутом, 6 поразок).

Вже в першому раунді 29-річний Іноуе на прізвисько Монстр, який у 2019 році переміг Філіппінського спалаха рішенням суддів, відправив 39-річного опонента в нокдаун. Донейр зірвався на ноги, і від добивання його врятував гонг. Розв'язка в бою настала у другій 3-хвилинці, коли японець серією ударів оформив філіппінцю жорстокий нокаут і заволодів трьома чемпіонськими поясами.

Японець Наої Іноуе з чемпіонськими поясами

До речі, статистика показує повну перевагу Іноуе у рингу. У його активі 85 ударів, 45 з яких були точними (Донейр влучив у ціль лише 16 разів, викинувши 71 удар).

Відеоогляд бою



Тепер, щоб стати абсолютним чемпіоном світу у найлегшій вазі, Наоі Іноуе необхідно домовитися про бій із британським володарем поясу WBO Полом Батлером. Щоправда, японець має ще один варіант продовження яскравої кар'єри — піти в другу найлегшу вагу, оскільки в першій гідних опонентів у нього практично не залишилося.

«Моя наступна мета — об'єднати титули у найлегшій вазі, — сказав після тріумфу Наої Іноуе. — Я зайшов уже так далеко, і лишився лише один крок. Зараз я на добрих позиціях і хочу зосередитись на об'єднанні титулів.

Якщо я не зможу битися з Батлером у наступному бою, можливо, мені доведеться битися з кимось із рейтингу. Я хочу вибрати добрий варіант. Попереду ще багато років, тому я хочу не поспішати, а хочу неквапливо подумати, що я хочу робити".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний боксер Жанібек Алімханули ефектно нокаутував непереможного суперника в бою за чемпіонський пояс WBO.

Фото Twitter Top Rank Boxing

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