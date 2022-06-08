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Акторові Паші Лі, який загинув в Ірпені, посмертно присвоїли орден «За мужність»

13:25 8 червня 2022
Паша Лі

Актору та телеведучому Паші Лі, який загинув в Ірпені, прикривши своїм бронежилетом дитину, присвоїли орден «За мужність» ІІІ ступеня. Нагороду мамі героя вручив президент України Володимир Зеленський. Кадри нагородження опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм актриса Дарія Рибак.

«Наш ангел Паша Лі був нагороджений орденом „За мужність“ ІІІ ступеня посмертно. Завдяки таким, як Пашка, ми живемо і дихаємо досі. І просто усвідомлювати це — дуже гірко та боляче!» — написала Дарія.

Вона з теплотою згадує друга. Каже, Паша був для неї прикладом життєрадісності та оптимізму. За словами актриси, його загибель вчить цінувати те, що є «тут і зараз».

Нагадаємо, Паша Лі вступив до ЗСУ, він загинув 6 березня в Ірпені, рятуючи з-під обстрілу мирних жителів. Він зняв свій бронежилет і прикрив ним дитину.

Героя поховали у Ворохті Івано-Франківської області 18 березня.

Пашу пам'ятатимуть за ролями у фільмах «Тіні незабутих предків», «SELFIEPARTY», «Спеці» та інших.
Останньою стала робота в картині Ахтема Сеітаблаєва, який зараз також служить у ЗСУ, «Мирний-21». Для Паші роль у цьому фільмі стала пророчою.

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