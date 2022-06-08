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Спорт

Чісора і Пулев знову зійдуться у битві супертяжів через шість років: названі дата та місце бою

18:03 8 червня 2022
Дерек Чісора&nbsp;— Кубрат Пулєв

Поєдинок між ветеранами суперважкої ваги 38-річним британцем Дереком Чісорою (32 перемоги, 23 — з них нокаутом, 12 поразок), який програв у 2020 році українцю Олександру Усику, та 41-річним болгарином Кубратом Пулєвим (29 перемог, 14 з них — нокаутом, 2 поразки) відбудеться 9 липня на арені O2 у Лондоні, повідомляє офіційний сайт промоутерської компанії Matchroom Boxing.

На вболівальників чекає друга дуель знаменитих боксерів. Вперше вони зустрілися у Гамбурзі в травні 2016 року. Тоді Пулєв здолав Чісору роздільним рішенням суддів (116:112, 118:110, 113:115) і завоював титул чемпіона Європи за версією EBU.

Відеоогляд бою Пулєв — Чісора

У уродженця Зімбабве Дерека Чісори наразі невтішна серія з трьох поразок поспіль. Окрім Усика, британець двічі поступився за очками Джозефу Паркеру, хоча багато вболівальників і фахівців вважають, що в першому бою з новозеландцем Дерека засудили.

Відеоогляд бою Усик — Чісора

Що ж до Кубрата Пулєва, який у своїй кар'єрі програв лише Володимиру Кличку (у 2014-му) та Ентоні Джошуа (у 2020-му), то у своєму останньому поєдинку у травні 2022-го болгарин переміг одноголосним рішенням суддів американця Джеррі Форреста.

Додамо, що квитки на реванш Чісора — Пулєв коштують від 40 до 400 фунтів стерлінгів (від 50 до 500 доларів).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу на прізвисько Монстр знищив суперника в бою за три пояси.

Фото matchroomboxing.com

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