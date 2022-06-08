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Тоня Матвієнко відправила доньку до першого класу у Великобританії

15:25 8 червня 2022
Тоня Матвієнко

Співачка Тоня Матвієнко, яка виїхала з доньками та мамою через російське вторгнення за кордон, розповіла, де знайшла тимчасове житло і як планує будувати своє життя.

Поїздивши Європою, артистка зупинилася у Великій Британії. Там її молодша донька Ніна вперше пішла до школи. Про це Матвієнко розповіла в Інстаграм та показала фото маленької учениці. Тоня вважає, що, незважаючи на обставини, дитина має повноцінно жити, розвиватися та навчатися.

«Перше „вересня“ Ніни Матвієнко молодшої. Сьогодні Ніна вперше переступила поріг школи. На жаль, раніше часу. Відсвяткуємо перший навчальний день у Великій Британії. Ми знаємо, що ми тут тимчасово, проте дитина повинна рухатися вперед, дізнаватися про світ, дізнаватися щось нове. Сьогодні ми з Ніною переживаємо великий стрес, бо зіткнулися з чимось новим. Вдячна всім, хто дав нам притулок та допомогу у новій країні», — написала Матвієнко.

Вона впевнена, що вже 1 вересня Ніна, як і всі українські діти, піде до школи на Батьківщині.

«Вірю, що 1 вересня Ніна, як і всі діти з різних куточків нашої країни, переступатимуть поріг школи на території Вільної, Незалежної та Непереможної України! Слава Україні! Слава ВСУ!» — підсумувала Матвієнко.

Раніше вона показала зворушливі кадри прощання із чоловіком на кордоні. І зараз вона не може згадувати про коханого без сліз.

Тоня спростувала чутки про розлучення з Арсеном Мірзояном.

Фото instagram.com/tonya_matvienko

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