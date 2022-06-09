«Прийшла росія і принесла неадекватні ідеї»: Зеленський прокоментував «абсолютно божевільну» футбольну новину

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні згадав, як рівно 10 років тому розпочався чемпіонат Європи з футболу Євро-2012, матчі якого проводилися, зокрема, і у Донецьку, на «Донбас-Арені». А тепер на Донбасі точаться бої…

«Усього 10 років минуло, а таке враження, що це було в іншому світі» , — сказав він і згадав про «шалену новину» окупантів, які зажадали об'єднати якісь футбольні клуби з усіх окупованих територій — Донецька, Луганська, Херсона, Мелітополя, Криму, навіть з частини території Грузії — в один псевдочемпіонат

«Це просто знущання окупантів над людьми, які всі чудово пам'ятають… 10 років тому наш Донецьк був сильним, гордим і розвиненим містом. А потім прийшла росія. Принесла якраз такий неадекватний рівень ідеї. І наразі це місто-примара, що втратила більшість людей, тисячі життів і абсолютно всі перспективи. Тільки повернення України, яке обов'язково відбудеться, тільки наш прапор і лише український закон означатимуть для цих територій, для цих міст просто нормальне життя — знову. Мирне, безпечне, відкрите для всього світу життя. І, звичайно, нові матчі команд світового рівня на «Донбас Арені» , — сказав президент.

Володимир Зеленський назвав «епіцентром протистояння на Донбасі» місто Сєвєродонецьк, за яке йдуть важкі бої: «Захищаємо наші позиції, завдаємо ворогові відчутні втрати. Це дуже жорстока битва, дуже важка. Мабуть, одна з найважчих протягом усієї цієї війни. Я вдячний кожному і кожній, хто захищається на цьому напрямку. Багато в чому саме там зараз вирішується доля нашого Донбасу».

Нагадаємо, що напередодні у Генштабі ЗСУ повідомляли, що втрати ворога з початку широкомасштабного вторгнення перевищили 31 тисячу особового складу.

Фото Офісу президента України

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