За добу, що минула, українські бійці на Донецькому та Луганському напрямках відбили сім атак ворога, знищили три танки, дві бойові броньовані машини та чотири одиниці автомобільної техніки противника, а підрозділи ППО — шість безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10».

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, розповідаючи про стан справ на початку сто шостої доби протистояння українців російському воєнному вторгненню. «На Сєвєродонецькому напрямку ворог здійснював вогневий вплив на підрозділи наших військ із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привілля, Устинівка, Гірське та Катеринівка. По Тошківці окупанти завдали авіаудару та невдало провели штурм. У напрямку населеного пункту Катеринівка українські воїни також завдали противнику втрат. Ворог відійшов. Противник продовжує безуспішні пошуки слабких місць в обороні міста Сєверодонецьк», — йдеться у повідомленні.

На інших напрямках ситуація наступна:

На Слов’янському противник зосередився на підготовці до продовження наступу в напрямку населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове. Обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Дібрівне, Комишуваха та Курулька. Ворог вдався до наступальних та штурмових дій поблизу Богородичного та Довгенького, бої тривають.

На Донецькому рашисти, окрім застосування артилерії вздовж лінії зіткнення, завдали ракетного удару в районі міста Краматорськ.

На Бахмутському ворог обстрілював позиції ЗСУ із ствольної та реактивної артилерії поблизу Комишувахи, Миколаївки, Берестового, Білогорівки, Семигір’я та Майорського. Завдав ракетно-авіаційних ударів по районах населених пунктів Верхньокам’янка, Золоте, Берестове, Слов’янськ та Нью-Йорк. Веде штурмові дії в районі населених пунктів Роти, Миколаївка та Комишуваха.

«У попередніх боях на зазначеному напрямку українські захисники завдали окупантам значних втрат і ворог змушений був вивести для відновлення боєздатності підрозділи першої та сотої окремих мотострілецьких бригад 1-го армійського корпусу. За наявною інформацією, у бойових діях на території України особовий склад 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу зазнав суттєвих втрат. Орієнтовно 800 загиблими та близько 400 пораненими. Всього участь у бойових діях на території України брали приблизно 1800 військовослужбовців з числа бригади», — додали у Генштабі.

Станом на ранок четверга, 9 червня, втрати ворога у живій силі наблизилися до 32-х тисяч.

Фото Генштаба ЗСУ

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський назвав бої за Сєвєродонецьк одними із найважчих протягом війни та додав, що там багато у чому вирішується доля Донбасу.

Фото Генштаба ЗСУ

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