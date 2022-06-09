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Помста кремля: російське зомбителебачення зняло «огидний» фільм про Пугачову

13:04 9 червня 2022
Алла Пугачова

У Росії триває цькування співачки Алли Пугачової, яка виїхала з дітьми до Ізраїлю. Після матюкливої образи на будівлі кузні пропаганди «Останкіно» та цькування у ЗМІ співвітчизники артистки пішли далі. Перший канал зняв фільм, компрометуючий Пугачову. Про це повідомляє журналіст Роман Супер.

«Друзі з Першого повідомляють, що на телеканал спустилося велике документальне кіно про Аллу Пугачову, в якому артистка показана зрадницею, ренегатом та „відрижкою ельцинської епохи“. Кіно настільки масштабно огидне, що зазнало критики навіть з боку директора Дирекції інформаційного мовлення Кирила Клейменова. Керівництво каналу намагається чинити опір виходу цього фільму в ефір», — повідомляє Роман.

У коментарях обговорюють, хто замовив цькування Пугачової. Більшість схиляється до того, що це помста кремля.

Тим часом, Алла Борисівна не робить гучних публічних заяв. Вона перепостила в Інстаграм відео з Максимом Галкіним, у якому він відреагував на звинувачення у тому, що він поливає брудом свою батьківщину. Галкін каже, «що за 28 років виступів на сцені жодного разу, жодним словом не поливав брудом свою улюблену росію».
«Той, хто має вуха та почує», — коротко прокоментувала це Пугачова.

Раніше вона також лаконічно відреагувала на публічну образу Москви.

Галкін продовжує виступати в Ізраїлі, дав концерт у Юрмалі. Артист жорстко пройшовся кремлівською пропагандою.

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