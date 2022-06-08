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«Подобається — не подобається, НАТО розширюється»: Галкін жорстко пройшовся по «кремлівському фюреру» та його пропагандистам

11:51 8 червня 2022
«Подобається – не подобається, НАТО розширюється»: Галкін жорстко пройшовся по «кремлівському фюреру» та його пропагандистам

Російський гуморист Максим Галкін не побоявся потролити «господаря кремля» та його пропагандистів, висміявши їх під час свого виступу в Ізраїлі, де зараз проживає разом із дружиною Аллою Пугачовою та дітьми.

«Вони говорили, що роблять цю спецоперацію, щоб відсунути НАТО від кордонів росії. І що? Доброго вечора, ми з Суомі. Подобається — не подобається, НАТО розширюється», — пожартував Галкін, натякнувши на те, як володимир путін намагався погрожувати українцям, цитуючи некрофільську пісню.

Також Максим заявив про те, що передрікає антискандинавські настрої в росії через вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.

«Я вже бачу, як Скабеєва спалює альбом АВВА, шведську стінку перейменують у лазалку. І, звичайно, заборонять казки Астрід Ліндгрен. Я вже бачу Соловйова, і він репетує: «Карлсон», — пожартував Галкін.

Нагадаємо, у США вважають, що Україна на шляху до НАТО може «пропустити» План дій щодо членства (ПДЧ) так само, як це зараз відбувається з Фінляндією та Швецією.

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