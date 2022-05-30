Аллу Пугачову публічно обматюкали в росії

Російську співачку Аллу Пугачову, яка разом із чоловіком Максимом Галкіним та дітьми Гаріком та Лізою поїхала з росії до Ізраїлю, публічно обматюкали в Москві.

«Прихильники» влаштували публічне покарання артистки та залишили для неї матюкливе повідомлення. За допомогою світлопроекції на будівлі «Останкіно» великими літерами вивели напис: «Алло, як добре, що ти втекла. Алла, ти давно тут усіх за*бала».

Відео з'явилося у Telegram-каналі NEXTA Live.

Нагадаємо, Алла Пугачова з початку російського вторгнення в Україну не робила публічних заяв. Але пригрозила «заговорити і не зупинитися», якщо на Максима Галкіна заведуть кримінальну справу в росії.

Галкін виступив проти війни в Україні та вбивства мирних жителів. Він перераховує кошти фондам, які допомагають переселенцям.

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