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Спорт

Багаторазовий чемпіон України виступатиме в закордонному чемпіонаті

15:57 9 червня 2022
Гандбольний клуб Мотор

Незмінний чемпіон України з гандболу останніх восьми років, запорізький «Мотор», ухвалив рішення про переїзд за кордон.

Як повідомляє сайт Handball-World, запорізький клуб базуватиметься в Дюссельдорфі та виступатиме у другій німецькій бундеслізі (другий за силою дивізіон країни), де стане 20-м учасником. Наголошується, що таке рішення було схвалено більшістю учасників турніру, також на від'їзд команди дав добро український уряд.

«Ми допомагаємо забезпечити існування клубу, бо грати в Україні неможливо через війну. У бундеслізі це було б неможливо через надто щільний графік», — зазначив голова гандбольної бундеслізи Франк Богманн у коментарі виданню.

Додамо, що «Мотор» незмінно представляє Україну в останніх розіграшах Ліги чемпіонів. У сезоні-2021/2022 запоріжці посіли останнє, восьме, місце у груповому турнірі основної сітки елітного турніру, здобувши чотири перемоги у 14 проведених матчах. Свій останній поєдинок підопічні литовського спеціаліста Гінтараса Савукінаса провели напередодні початку повномасштабної війни, 23 лютого, поступившись на виїзді польському «Віве Кельце» (27:33).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український тенісист Сергій Стаховський залишив лави ЗСУ та поїхав за кордон.

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