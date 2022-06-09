Офіційно загиблих мирних українців 4253, але насправді набагато більше: в ООН назвали втрати під час війни з рф

Управління Верховного комісара ООН із прав людини оприлюднило звіт щодо загиблих українців внаслідок російського вторгнення. Йдеться про 4253 випадків смерті та 5141 поранення тільки серед цивільного населення. Серед загиблих — 272 дітини.

«З 4:00 ранку 24 лютого 2022 року до опівночі 6 червня 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 9394 випадки загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 4253 загиблих і 5141 поранений. Із 4253 загиблих: 1617 чоловіків, 1064 жінки, 100 дівчаток і 105 хлопчиків, а також 67 дітей і 1300 дорослих, стать яких ще не вдалось встановити. Найбільше втрат у Донецькій і Луганській областях: 5393 випадки (2455 загиблих і 2938 поранених). З цього числа 4602 випадки (2303 загиблих і 2299 поранених) — на територіях, підконтрольних Україні, і 791 випадок (152 загиблих і 639 поранених) — на територіях, які контролюють озброєні формування рф».

Також зафіксовані жертви російської агресії у Києві, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Рівненській, Вінницькій та Житомирській областях. У місцях, які перебували під контролем уряду на момент, коли сталися жертви, зафіксовано 4001 випадок (1798 загиблих та 2203 поранених).

«Більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари».

В Управлінні Верховного комісара ООН вважають, що реальні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження. Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область) і Попасна (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб.

89

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter