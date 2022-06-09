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Україна

Офіційно загиблих мирних українців 4253, але насправді набагато більше: в ООН назвали втрати під час війни з рф

21:00 9 червня 2022
Буча

Управління Верховного комісара ООН із прав людини оприлюднило звіт щодо загиблих українців внаслідок російського вторгнення. Йдеться про 4253 випадків смерті та 5141 поранення тільки серед цивільного населення. Серед загиблих — 272 дітини.

«З 4:00 ранку 24 лютого 2022 року до опівночі 6 червня 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 9394 випадки загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 4253 загиблих і 5141 поранений. Із 4253 загиблих: 1617 чоловіків, 1064 жінки, 100 дівчаток і 105 хлопчиків, а також 67 дітей і 1300 дорослих, стать яких ще не вдалось встановити. Найбільше втрат у Донецькій і Луганській областях: 5393 випадки (2455 загиблих і 2938 поранених). З цього числа 4602 випадки (2303 загиблих і 2299 поранених) — на територіях, підконтрольних Україні, і 791 випадок (152 загиблих і 639 поранених) — на територіях, які контролюють озброєні формування рф».

Також зафіксовані жертви російської агресії у Києві, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Рівненській, Вінницькій та Житомирській областях. У місцях, які перебували під контролем уряду на момент, коли сталися жертви, зафіксовано 4001 випадок (1798 загиблих та 2203 поранених).

«Більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари».

В Управлінні Верховного комісара ООН вважають, що реальні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження. Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область) і Попасна (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб.

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