«Ми бачимо вас, ми молимося за вас»: Мілла Йовович підтримала українців

Знаменита модель та актриса Мілла Йовович, яка народилася в Києві та провела тут дитинство, записала звернення до земляків та висловила свою підтримку. Мілла каже, що в Україні в неї залишилися близькі родичі, і вона молиться за них та всіх співвітчизників. За словами актриси, зараз відбувається найтрагічніший момент в історії країни, «коли націю розривають на шматки» і висловила своє захоплення тим, наскільки мужньо ми боремося за свою свободу.

«Привіт. Мене звуть Мілла Йовович. Я хочу передати послання любові та підтримки всім українцям у цей найжахливіший період їхньої історії, коли націю просто розривають на шматки, коли мільйони людей змушені бігти в інші країни і ставати біженцями, коли воїни сміливо б'ються проти всього цього. Я хочу сказати вам: ми бачимо вас, ми молимося за вас і ми любимо вас. І ми вдячні вам за те, що ви воюєте за свою свободу», — каже Йовович.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що уродженець Одеси Макс Чмерковський, який живе в США, будує модульне містечко для українців, що втратили житло.

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