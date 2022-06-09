«Так жити не можна»: перший «Холостяк» Чмерковський будує модульне містечко для українських біженців

Відомий хореограф, герой першого сезону шоу «Холостяк» Макс Чмерковський, який опинився в перші дні війни в Києві і бачив те, що відбувається на власні очі, після повернення в США став волонтером. Він разом із батьком та братом організував волонтерський штаб та допомагає українцям, які постраждали від війни. Крім того, сім'я Чмерковського створила благодійну організацію «Baranova 27». Так називалася вулиця в Одесі, де мешкали Чмерковські до від'їзду до США.

Максим стежить за ситуацією в Україні та розповідає світові правду про війну. Його вразили масштаби руйнувань і те, скільки сімей залишилось без даху над головою. Тож Чмерковські вирішили допомогти саме таким сім'ям.

«Нам надсилали подяку з нашою допомогою, а я дивлюся — позаду на фото приміщення, де проживають ці люди. І розумію, що це напівзруйнована будівля й так жити не можна», — розповів про свої мотиви хореограф.

Його фонд зібрав кошти на купівлю 40 модульних будиночків. Кожен із них розрахований на сім'ю з двох дорослих та двох дітей. Такий будинок може простояти близько десяти років. Вже найближчого місяця люди зможуть оселитися в цих приміщеннях.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення росії Макс Чмерковський перебував у Києві. Йому важко вдалося повернутися до сім'ї в США.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що переможниця першого сезону шоу «Холостяк» Олександра Шульгіна вперше стала мамою.

Фото instagram.com/maksimc

101

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter