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Події

Незвичайна ДТП із постраждалими у Києві: на перехресті зіткнулися два велосипедисти (відео)

10:47 10 червня 2022
Велосипедист-порушник

Нестача палива спонукає киян пересідати на двоколісні, однак при цьому вони часто забувають, що й на велосипедистів розповсюджуються Правила дорожнього руху.

Так днями на перехресті вулиці Газопровідної та проспекту Правди в Подільському районі столиці сталася показова дорожньо-транспортна пригода за участі двох велокермувальників, під час якої 23-річний киянин, який рухався вулицею Газопровідною, отримав тілесні ушкодження і його довелося ушпиталити до медичного закладу, повідомляють у Патрульній поліції столиці.

Для з'ясування обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

На жаль, як показує досвід, за участі велосипедистів в Україні часто трапляються і смертельні ДТП.

Фото скрін відео

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