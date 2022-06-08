Сезон високого дефіциту: українцям розповіли, що буде з цінами на пальне найближчим часом

З початком повномасштабної війни Україна зіткнулася з дефіцитом палива, але останніми днями ситуація почала вирівнюватися, черг на АЗС стає дедалі менше.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

Проте стабілізація ситуації торкнулася лише автогазу, який чимало компаній купували ще до 24 лютого, та дизпалива.

Що стосується бензину, то логістичний ланцюжок довелося відновлювати з нуля, цей процес продовжується і зараз. За словами експерта Сергія Куюна, до вересня українці житимуть у сезоні високого споживання.

«До вересня включно ми житимемо у сезоні високого споживання. Тому що в Європі це активізація автомобільного сезону, в Україні та європейських країнах — активізація промислового комплексу. Зокрема, агропромислового. Тому це завжди високий сезон та високий дефіцит. Відповідно, зайвих обсягів немає, постачати їх буде досить складно», — пояснив експерт.

Наразі, як мовиться у сюжеті, бензовози на в'їзд в Україну пропускають без черг. Але ціни на пальне, за словами експерта, будуть стабільними протягом найближчих 2−3 місяців.

Нагадаємо, що в Україні останній тиждень квітня почався дефіцит палива на АЗС. З метою вирішення проблеми 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне паливо на 40−43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку палива. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне паливо мали бути не вищими 58 грн за літр, а на бензин — не вищими 52 грн за літр. Пізніше Держспоживслужба розпочала перевірки АЗС через завищені ціни на пальне.

27 травня Кабінет Міністрів вирішив централізовано закупити нафтопродукти за кордоном, направивши їх на першочергові потреби держави та на збільшення державного резерву.

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