З'явився без запрошення: колишній чоловік Брітні Спірс намагався зірвати її весілля

Церемонія одруження співачки Брітні Спірс із її фітнес-тренером Семом Асгарі, яка відбулася 9 червня, не обійшлася без пригод. Про це повідомляє TMZ.

Справа в тому, що на церемонію одруження прорвався колишній коханий Спірс Джейсон Олександр і намагався зірвати її весілля.

Як потім з'ясувалося, чоловік проник на територію без запрошення, увімкнув прямий ефір в Instagram та почав шукати артистку. Джейсон запевняв охоронців, що Брітні сама його запросила, а також, що вона була його першою та єдиною дружиною.

«Мене звуть Джейсон Олександр. Брітні мене сюди запросила. Вона моя перша дружина, моя єдина дружина. Я її перший чоловік. Я тут, щоб зірвати весілля», — сказав екс-чоловік Брітні перед тим, як його заарештували.

Джейсона Олександра швидко вивели охоронці із території, а після його забрали поліцейські. Тепер йому загрожує покарання за незаконне проникнення на приватну територію та вандалізм.

Варто зазначити, що навіть такий інцидент не вплинув на настрій молодят. Вони-таки зіграли весілля у колі 100 друзів та родичів.

Відомо, що Брітні Спірс та Джейсон Олександр у шлюбі пробули 55 годин (!). Пара одружилася у 2004 році у Лас-Вегасі.

Нагадаємо, у новому шлюбі Брітні знову стане мамою — про вагітність співачка оголосила у квітні 2022 року.

Фото SplashNews

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