Брітні Спірс 9 червня вийшла заміж

У четвер, 9 червня, популярна американська співачка Брітні Спірс вийшла заміж. Про це повідомляють відразу кілька західних видань, зокрема журнал People та сайт TMZ. Обранцем 40-річної зірки став 28-річний Сем Асгарі, її давній бойфренд.

Весілля відбулося у Лос-Анджелесі. Церемонія була досить скромною. People стверджує, що були присутні 60 гостей. TMZ нарахував 100 запрошених. Що відомо, Брітні не покликала на весілля ні батьків, ні молодшу сестру Джеймі Лінн Спірс. З близьких родичів був присутній лише брат співачки кінопродюсер Брайан Спірс. Це не дивно, оскільки Брітні посварилася із батьком. Їй довелося через суд домагатися відміни опіки, яку Джеймі Спірс здійснював над нею протягом 13 років. Співачка вимагала, щоб її батька посадили до в'язниці.

Інші деталі весільної церемонії наразі не повідомляються.

У травні Брітні повідомила у соцмережах, що у неї стався викидень.

Для Спірс це вже третій шлюб. У 2004 році вона вийшла заміж за свого друга Джейсона Александера, але незабаром анулювала шлюб. Того ж року її чоловіком став танцюрист Кевін Федерлайн. Вони прожили разом майже три роки. Брітні народила двох синів — Шона та Джейдена. Їхнім вихованням переважно займався Федерлайн, бо суд доручив опіку над дітьми йому, оскільки Спірс мала серйозні проблеми з наркотиками та алкоголем.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що популярна британська співачка Ріта Ора та відомий режисер Тайка Вайтіті вирішили одружитися.

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