Віктор Скрипник змінив «Зорю» на інший український клуб

Луганська «Зоря», яка гарантувала собі місце в Лізі конференцій за підсумками достроково завершеного чемпіонату України, продовжує зазнавати кадрових втрат.

Слідом за півзахисником Владиславом Кочергіним, який підписав контракт із польським «Ракувом», триразовий бронзовий призер вітчизняної прем'єр-ліги залишився без головного тренера. 52-річний Віктор Скрипник, який очолював луганчан із літа 2019-го, змінив прописку та підписав контракт із полтавською «Ворсклою», який набуде чинності з 1 липня.

Примітно, що в сезоні-2021/2022 колишній клуб Скрипника випередив нинішню команду фахівця на три очки (при цьому полтавчани так само виступатимуть у Лізі конференцій-2022/2023), а в очному протистоянні луганчани мінімально обіграли суперника в Запоріжжі (1:0).

Огляд матчу «Зоря» — «Ворскла» (29 серпня 2021 року)

Додамо, що Скрипник в якості гравця виступав за «Дніпро» та запорізький «Металург», після чого переїхав до Німеччини, де у 2004-му став чемпіоном країни у складі «Вердера». Тренерську кар'єру фахівець також розпочинав у Бремені, у тому числі очолюючи головну команду у 2014--2016 роках, а в 2018-му виграв чемпіонат та Кубок Латвії разом із «Ригою».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що італієць Роберто де Дзербі залишив «Шахтар».

103

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter