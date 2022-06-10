Європа стає набагато ближче: з Києва вирушать нові поїзди до Польщі та Чехії

Чеський перевізник RegioJet, який на початку березня активно включився у процес евакуації українців до Європи, запустить у неділю, 12 червня, нічні щоденні поїзди між Прагою та Києвом з пересадкою у польському Перемишлі. В Україні вони зупинятимуться у Вінниці, Хмельницькому, Тернополі та Львові.

При цьому власникам українських паспортів дозволяють заплатити лише за квиток із України до Перемишля.

Також за тарифом Občan UA можна забронювати безкоштовні квитки з Праги до Перемишля або у зворотному напрямку.

Вартість квитка з Праги до Києва встановлено на рівні 826 гривень (26,6 євро), до Вінниці — 629 гривень (20,4 євро), до Хмельницького — 541 гривень (17,4 євро), до Тернополя — 434 гривні (14, 1 євро), до Львова — 287 гривень (9,5 євро).

У вартість квитка входить легкий сніданок, тепла вечеря та постільна білизна. Також можна придбати додаткові продукти з меню протягом усієї поїздки, а також там можна безкоштовно замовити каву, скористатися розетками, Wi-Fi тощо.

Потяг вирушатиме з 11 червня з Києва о 19:48 та прибуватиме до Перемишля наступного дня о 07:21. У зворотному напрямку поїзд почне курсувати з 12 червня, вирушити о 18:39 та прибувати до Києва о 09:21.

«По прибуттю о 07:21 до Перемишля можна пересісти о 10:21 на поїзд Інтерсіті № 105 сполученням Перемишль — Відень — Грац. Також можна зручно пересісти на поїзд Інтерсіті № 3804 Перемишль — Щецин, який курсує, зокрема, через Краків, Катовіце, Вроцлав, Зелена Гура, Щецин», — зазначають у «Укрзалізниці» .

Нагадаємо, напередодні «Укрзалізниця» перейнялася безпекою пасажирів на головному транспортному хабі країни — залізничному вокзалі Києва.

Фото knaviation.net

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