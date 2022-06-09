34.41 / 35.35 36.42 / 37.74
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

На залізничному вокзалі Києва тепер буде як в аеропорту «Бориспіль»: що важливо знати пасажирам

18:44 9 червня 2022
Система контролю на вокзалі Києва

На Центральному залізничному вокзалі Києва встановили системи безпеки міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Як повідомляють у Міністерстві інфраструктури України, системи встановлені на головних входах. До роботи залучили фахівців аеропорту, який наразі не працює. Всього до проєкту на Київському вокзалі буде залучено 60 працівників аеропорту та кінологічна група.

Фото Мінінфраструктури

У міністерстві підкреслили, що подібна система контролю безпеки далі буде впроваджуватися на інших залізничних вокзалах країни.

Фото Мінінфраструктури

Комплексна система безпеки містить стаціонарні металошукачі («рамка»), рентгено-телевізійні інтроскопи, ручні металодетектори та мобільну рентгено-телевізійну установку (за необхідності). Отже пасажирам, щоб не запізнитися на потяг, треба заздалегідь бути готовими для проходження контролю.

Проект разом реалізували «Бориспіль» та «Укрзалізниця».

Раніше в УЗ разом з «Укрпоштою» заянялися реалізацією проекту щодо збору даних біженців в евакуаційних потягах, аби вони після прибуття на вокзал в безпечному регіоні могли одразу отримати грошову допомогу.

Фото Міністерства інфраструктури України

211

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Помідори на грядці

Ніколи не прибирайте цей пасинок у томатів: помідори будуть великими та смачними (відео)

Комарі

Ви не підозрювали, але цей доступний засіб позбавить вас влітку від мух та комарів у будинку, навіть у нічний час (відео)

Часник

Жовтіють кінчики листя часнику та цибулі: у чому причина та як її усунути

Старість

Пенсійне посвідчення треба замінити: у ПФУ роз'яснили, в яких випадках знадобиться новий документ

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.