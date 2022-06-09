На залізничному вокзалі Києва тепер буде як в аеропорту «Бориспіль»: що важливо знати пасажирам

На Центральному залізничному вокзалі Києва встановили системи безпеки міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Як повідомляють у Міністерстві інфраструктури України, системи встановлені на головних входах. До роботи залучили фахівців аеропорту, який наразі не працює. Всього до проєкту на Київському вокзалі буде залучено 60 працівників аеропорту та кінологічна група.

Фото Мінінфраструктури

У міністерстві підкреслили, що подібна система контролю безпеки далі буде впроваджуватися на інших залізничних вокзалах країни.

Фото Мінінфраструктури

Комплексна система безпеки містить стаціонарні металошукачі («рамка»), рентгено-телевізійні інтроскопи, ручні металодетектори та мобільну рентгено-телевізійну установку (за необхідності). Отже пасажирам, щоб не запізнитися на потяг, треба заздалегідь бути готовими для проходження контролю.

Проект разом реалізували «Бориспіль» та «Укрзалізниця».

Раніше в УЗ разом з «Укрпоштою» заянялися реалізацією проекту щодо збору даних біженців в евакуаційних потягах, аби вони після прибуття на вокзал в безпечному регіоні могли одразу отримати грошову допомогу.

Фото Міністерства інфраструктури України

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