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Україна

«Ніколи до нього не підходьте!»: відомий журналіст попередив про смертельну небезпеку

10:12 16 травня 2022
Дрон-камікадзе

Українських військових та мирних жителів прифронтових зон попередили про нову небезпеку — противник не лише мінує населені пункти, з яких його вибили ЗСУ, а й почав застосовувати дрони-вбивці.

«Це новий російський безпілотник „Куб“ компанії ZALA AERO концерну „Калашников“. Він убивця-камікадзе. Ніколи не повертається. Летить в один бік. Схожий на українську „Фурію“, але має більш загострені крила», — попереджає журналіст Андрій Цаплієнко.

До такого БПЛА не можна наближатися — інтерес до нього вже коштував життя кільком людям на Донбасі.

«Він має три режими: наводиться на ціль, атакує і вибухає при контакті з нею; самоліквідується; спускається на парашуті, лежить і чекає, поки до нього хтось підійде і потім підривається. Якщо побачили таку річ, у жодному разі не підходьте, викликайте поліцію чи саперів. Будьте обережні» , — попередив Цаплієнко.

Раніше про подібні камікадзе розповідав відомий волонтер, екскерівник Луганської ОВА Георгій Тука. За його словами, вибух пролунав, коли з примусово посадженого БПЛА бійці спробували дістати флешку.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що минулої доби українські військові збили сім російських БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Фото Георгія Туки

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