Інвестором Diia City виявився громадянин росії, який з 2016 року 172 рази літав до москви, — ЗМІ

Один із інвесторів державного проекту Diia City Сергій Токарєв незаконно відвідував окупований Крим, має чинний російський паспорт та активи на росії. Про це повідомляє «РБК-Україна».

«Наразі Токарєв постійно живе та працює в Україні. Незважаючи на те, що війна триває вже дев'ятий рік, а повномасштабне вторгнення понад три місяці — рвати зв'язки з росією він не поспішає. З 2016 року він 172 рази літав до Москви, а також відвідує анексований Крим в обхід українського державного кордону — рейс 1634-SU компанії „Аерофлот“ з Токарєвим на борту регулярно літав із Шереметьєво до Сімферополя у серпні 2016», — йдеться в публікації РБК-Україна і зазначається, що його батько Олександр Токарєв входить до складу опікунської ради Міждержавного союзу міст-героїв.

Як пише РБК-Україна, ця організація заснована в 2004 році для «інтеграції росії, України, Білорусі та невизнаної Абхазії», а її раду очолює Павло Бородін — ФБК Навального називає його людиною, яка разом з Анатолієм Чубайсом привела путіна у владу.

«У 2016 році Токарєв потрапив під санкції РНБО: проти нього запровадили 10 обмежень, включаючи блокування активів. ЗМІ пов'язували це з можливим фінансуванням антимайдану та терористів Л/ДНР. У СБУ тоді заявили, що вилучили комп'ютери «з доказами нелегальних фінансових операцій, спрямованих на спонсорування тероризму» та встановили, що «надприбутки від азартного бізнесу виводилися в офшорні компанії та на рахунки на росії», — йдеться у публікації РБК-Україна.

Як пише видання, 2020 року санкції проти Токарєва зняли.

Наразі його згадують у ЗМІ як великого IT-підприємця, мецената та інвестора, який підтримує українські стартапи.

«Зараз, поки йде війна, він намагається максимально наблизитися до органів державної влади та зміцнити свій вплив. Власне, він уже це зробив, ставши одним із найбільших інвесторів у Diia City — екосистеми для розвитку IT-бізнесу в Україні», — пише РБК-Україна.



Також видання зазначає, що він жодного разу прямо не засудив бойові дії та не назвав росію країною, яка розв'язала війну.

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