«Було таке відчуття, що він постійно готується до війни»: на фронті загинув відомий український журналіст Олексій Чубашев

На фронті загинув ще один український журналіст — автор та ведучий медійного проекту для підтримки Збройних Сил України Олексій Чубашев.

Про смерть друга повідомив речник InformNapalm Михайло Макарук. «Мега позитивний і професійний журналіст. Офіцер… Людина, яка вірила у свою справу і йшла завжди до поставленої мети. Леха, я тебе запам'ятаю назавжди як порядного усміхненого хлопця за чашкою кави в Маріїнському парку… І ми звільнимо твою Батьківщину на Запоріжжі», — написав він на своїй сторінці в соцмережах і додав, що у Олексія Чубашева залишилася дружина, маленька дочка та син, який народився у березні.

Олексій Чубашев — військовий журналіст за освітою. У 2008 році вступив до Київського військового ліцею імені Івана Богуна, у 2010 році почав вивчати військову журналістику у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2015 році брав участь в АТО, почав працювати у Центральній телерадіостудії Міноборони, автор та ведучий першого в Україні військового реаліті-шоу «Рекрут». 28 лютого 2021 року у Олексія закінчився другий офіцерський контракт з ЗСУ, він звільнився у запас, але 24 лютого 2022 року знову став до лав у війську.

Згадує про загиблого і журналістка Яна Холодна: «Перше військове реаліті „РекрутUA“. Ніколи не забуду, як ти прийшов з цією ідеєю, ти горів нею. Першими були ССО, потім десант, потім морпіхи. Ти багато зробив корисного для армії цими проектами. Ти жив армією, ти професійно виріс зі студії і міг робити багато корисних речей на ТБ, але 24 лютого ти вибрав інший шлях. Я запитала, чи вдалося вирватися і побачити малюка. Ти відповів, що поки що „не на часі“. Ти був патріотом. Сильним духом. Мужнім. І водночас люблячим чоловіком та батьком. Я пишалася тобою, Олексію Чубашев. Ти справді був мені трохи рідніший за всіх інших. І сьогодні я дякую тобі за службу. І намагаюсь не плакати. Ти б цього не зрозумів».

«Робив дуже реалістичні військові репортажі. І я мав таке враження, що він постійно готується до війни. По ходу так і було. Нещодавно мені написала дівчина, сказала, що хоче бути психологом в армії. Виявляється, вона в кафе це сказала. А Леха це почув і відправив до мене. Ну, розумієте, навіть у мініситуації він намагався допомогти людям», — поділився спогадами психолог Андрій Козинчук.

Нагадаємо, що нещодавно на Луганщині загинув французький журналіст Фредерік Леклерк, який працював на телеканалі BFMTV. Евакуаційний автомобіль, яким він їхав, потрапив під обстріл рашистів.

Ексклюзивний матеріал «Саша був сильний, ніколи не скиглив. І я не маю права здаватися», — наречена загиблого журналіста Олександра Махова" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки Олексія Чубашева у соцмережах

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