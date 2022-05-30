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Французький журналіст загинув під обстрілом на Луганщині, евакуацію з області зупинено, — Гайдай

16:10 30 травня 2022
Осколок у лобовому склі

На Луганщині, де нещодавно загинув журналіст — тернополянин Віталій Дерех, який воював у лавах ЗСУ, окупанти вбили ще одного представника масмедіа — французького кореспондента.

«Бронований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з області і потрапив під ворожий обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення у шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію, патрульного поліцейського врятувала каска. Ми офіційно зупиняємо евакуацію», — повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Як уточнює «Україна 24», загинув Фредерік Леклерк, який працював на телеканалі BFMTV.

Нагадаємо, що 4 травня під Ізюмом загинув журналіст та боєць ЗСУ Олександр Махов. Йому було 36 років. Ексклюзивний матеріал «Саша був сильний, ніколи не скиглив. І я не маю права здаватися», — наречена загиблого журналіста Олександра Махова" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Сергія Гайдая

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