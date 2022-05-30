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«До смерті залишався вірним своїй присязі»: на Луганщині внаслідок авіаудару загинув журналіст

13:05 30 травня 2022
Віталій Дерех

28 травня під час боїв з російськими окупантами в районі Попасної внаслідок авіаудару загинув за волю України Віталій Дерех. Уродженець Тернополя, знаний у місті журналіст, митець, пластун, член куреня «Орден Залізної Остроги». Трагічну звістку повідомив політолог та історик Андрій Ковальов.

«Віталій був талановитим журналістом, надзвичайно креативним, інколи навіть епатажним, інтелектуал і завжди дотепний, мав почуття гумору від Бога. Справжній авантюрист у хорошому розумінні цього слова. Не боявся небезпеки і смерті. Справжній патріот і пластун. Не міг жити без війни. З 2014 року з перервами бив москалів на фронті. Воював в „Айдарі“. Якось подзвонив до мене і питає: „Що робиш? Не хочеш разом зі мною поїхати на курси зі стрільби з безвідкотної гармати?“. Він запропонував це так, ніби це була пропозиція поїхати покататись у горах на лижах, або з"їздити на екскурсію. Таким був наш Дерех. Любив Україну, не зломив пластової присяги і до смерті залишався вірним своїй присязі».

У виданні «20 хвилин Тернопіль», де працював загиблий, повідомили, що з початком російського вторгнення в Україну Віталій вступив до 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, в складі якої брав участь в боях під Києвом, опісля воював на Луганщині. Керував розрахунком протитанкових засобів, з яким ліквідував не одну одиницю ворожої техніки та особового складу. Загинув 28 травня 2022 року. Він кавалер ордена «За мужність» III ступеня (2016 р.).

Раніше повідомлялося, що у боях за Україну загинули ще два чемпіони — кікбоксери Назар Макаренко та Олександр Фештрига.

Також 29 травня у Рівному поховали п'ятьох поліцейських, які загинули у боях на сході країни.

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