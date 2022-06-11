Рятував поранених у Маріуполі: рашисти захопили у полон відомого футбольного арбітра

Відомий український футбольний арбітр 33-річний Дмитро Кубряк, який судив поєдинки першої ліги, потрапив у полон до російських окупантів. Про це на своїй сторінці у Facebook ексасистент рефері ФІФА Олександр Шамич.

Після вторгнення рашистів в Україну Дмитро Кубряк працював нейрохірургом, рятуючи воїнів у військовому шпиталі Дніпра. Суддівство — його друга професія.

Лікар-нейрохірург Дмитро Кубряк із головою українського футболу Андрієм Павелком

У розпал бойових дій, незважаючи на реальну загрозу життю, Дмитро разом із колегами вирушив до Маріуполя, який постійно обстрілювався, де оперував поранених українських воїнів. Там його й захопили в полон окупанти.

За словами дружини арбітра Наталії, Дмитро перебуває у полоні з 12 квітня. Вона звернулася до світової спільноти та до всіх українців із закликом допомогти зі звільненням чоловіка. «Я дуже прошу світову спільноту, медіа, блогерів та небайдужих українців оприлюднити цей факт, бо місце лікаря-хірурга в операційній, а не в колонії! Допоможіть мені повернути синові — батька, а Україні — професіонала», — написала Наталя в Instagram.

Дмитро з дружиною та сином

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Фото uaf.ua, Instagram

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