«Прийшли „освободітєлі“ і принесли стільки горя»: у Херсоні закатували до смерті місцевого тероборонівця

На окупованій Херсонщині рашисти продовжують терор щодо мирного населення. Нещодавно стало відомо про смерть від рук загарбників Віталія Лапчука, підполковника поліції, який працював у Херсонському юридичному інституті. Трагічну звістку у своєму «Фейсбуці» повідомила дружина вбитого Альона Лапчук:

«Вони все-таки вбили тебе! Я молилася і проганяла всі погані думки! А ти чомусь мені снився у воді … вони вбили тебе, зв'язали ноги, прив'язали гирю і втопили… Не дали мені з тобою попрощатися! Я не знаю де ти, як поховати, я зараз не в Херсоні… Душа ридає, намагаюся себе заспокоїти, але сльози ллються… Не вірю… Прийшли „освободітєлі“ і принесли стільки горя. Не буде їм життя… Господи, допоможи мені це пережити! Для мене ти живий, просто поїхав…»

Відомо, що Віталій Лапчук після 24 лютого записався у ТРО, а через місяць його та членів родини викрали рашисти.

«Віталій поїхав з товаришем купити бензин для машини, — розповіла на своїй сторінці у соцмережі Альона Лапчук. - О 13:00 зателефонував, щоб я відкрила йому. Коли я його побачила, мало не знепритомніла… Його обличчя було криваве місиво, з брови з-під лейкопластиру капала кров, вся куртка була в крові, ніби відкрили кран! Дев'ять озброєних людей з автоматами у бронежилетах увірвалися до будинку та розпочався обшук! Заглядали в кожну щілину… Деякі речі вони знімали камерою, забрали у всієї родини телефони, 4 ноутбуки, забрали з двору машину „Джип патріот“, дрібниці опускаю. Далі мене, старшого сина та чоловіка, одягнувши пакети на голову, повезли на допити і зняття відбитків пальців. Привезли на Кірова, я про це здогадалася по бруківці. З мішками на головах ми сиділи десь з трьох дня до ночі. Весь цей час я чула, як допитують чоловіка: його періодично спускали вниз і били, я чула. А ми просто сиділи в мішках».

Періодично до кабінету заходили озброєні люди і клацали затворами для залякування. Коли жінку хотіли відпустити, а сина залишити, з нею сталася істерика.

«Я почала кричати, не знаю чому, що чоловіка вбили і сина хочете убити. Вам мало крові? Я нікуди не піду, вбивайте і мене… — згадує жінка. — Мені сказали, що завтра приїжджає військова поліція і мені буде гірше! Гірше мені вже не буде, кажу, ви все вже зробили… Ви — садисти, вбивайте…»

Тоді, за словами жінки, військовий, що проводив допит, подумав, викликав когось, і матір з сином вирішили відпустити.

«Я запитала за Віталіка, — каже Альона, — мені сказали, що той терорист — він сам зізнався, і його відвезуть до росії судити. Я кажу, якби мене так били, я б зізналася, що я Гітлер».

Жінку із сином потім вивезли в місто і відпустили. Коли вони прийшли додому, то побачили, що в будинок залетіла ракета.

«Я не хочу переповідати маячню, яку вони намагалися вести зі мною, що національності українець не існує, що вони прийшли врятувати нас від „бандер“ та „нациків“, — каже Альона. — А я в цей час з мішком на голові! Я питаю, до кого вони мене відносять — до бандерівки чи нацистки? Віднесли мене до нацистки, у якої мама українка, а тато — єврей!»

Раніше, як повідомляли «ФАКТИ», рашисти викрали відомого українського журналіста й змушували його розказувати про «звірства ЗСУ»

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