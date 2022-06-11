«Працюю дистанційно, але внаслідок обстрілів нема зв’язку»: чи можуть через це звільнити з роботи

Війна суттєво вплинула на трудові відносини в Україні. Так, досить часто до голови Комітету з трудового права НААУ Вікторії Поліщук звертаються українці з окупованих територій та регіонів, де через бойові дії пошкоджена інфраструктура. Багатьох турбує, чи буде вважатися порушенням трудової дисципліни поганий зв’язок або відсутність інтернету у працівника під час дистанційної роботи? Експертка пояснила це складне питання:

«Дистанційна робота — це форма організації праці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією роботодавця, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. У разі запровадження дистанційної роботи працівник самостійно визначає робоче місце та несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на ньому.

При дистанційній роботі працівник розподіляє робочий час на власний розсуд.

У разі виникнення загрози збройної агресії, дистанційна робота може запроваджуватися наказом (розпорядженням) роботодавця без обов’язкового укладення трудового договору про дистанційну роботу в письмовій формі. З таким наказом (розпорядженням) працівник ознайомлюється протягом двох днів з дня його прийняття, але до запровадження дистанційної роботи. Загалом же до початку роботи, як наголошує Міністерство економіки України, роботодавець та працівник мають узгодити:

засоби електронного зв’язку, наприклад електронна пошта, номер телефону, мобільний додаток тощо;

умови звітності працівника про виконану роботу (якщо це необхідно);

умови повідомлення працівником про виникнення ситуацій, що унеможливлюють належне виконання дистанційної роботи;

інші умови щодо комунікації та взаємодії сторін".

За словами адвокатки, неможливість виконання працівником дистанційної роботи у зв’язку з відсутністю відповідних комунікацій, не можуть розглядатися як порушення трудової дисципліни, але лише за умови, що працівник повідомив про це завчасно роботодавця та у спосіб, про який вони домовилися у наказі або договорі.

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